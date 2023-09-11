У Грузії опозиція вимагає відставки прем'єра через приватний політ в урядовому літаку

У Грузії опозиція звинувачує прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі у використанні урядового літака в особистих цілях та вимагає його відставки.

Про це пишуть “Новини Грузії”.

Йдеться про приватну поїздку глави уряду наприкінці серпня: прем'єр злітав у США до сина, який навчається у Пенсильванському університеті. Опозиція стверджує, що коштом платників податків прем'єр долетів з членами сім'ї урядовим літаком до Європи, і там уже в аеропорту Мюнхена пересів на звичайний пасажирський рейс.

“Єдиний Національний рух” звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Гарібашвілі. Партія “Лело” розпочинає консультації з іншими опозиційними партіями щодо організації процедури імпічменту – для її початку потрібні підписи 50 депутатів.

В уряді стверджують, що сім'я літала не коштом держбюджету, але чиїм − не уточнюють.

У ході суперечок з'ясувалося, що літак перебуває на балансі служби держохорони, а за його технічну експлуатацію, за даними TV Pirveli, відповідає Georgian Airways. Це авіакомпанія, яка раніше була в центрі скандалу через початок польотів до Росії. Її засновник Тамаз Гаїашвілі повідомив Pirveli, що літак справді літав і чекав у європейському аеропорту кілька днів, щоб повернути прем'єра назад. Але хто заплатив за політ і стоянку − невідомо.

Видання зазначає, що установа держустанови має право отримувати доходи як від державних та бюджетних структур, так і від неурядових − комерційних та приватних осіб. “Такий комерційний рейс виконувався не раз”, − заявляють в уряді.У правлячій партії “Грузинська мрія” вважають, що опозиції потрібен “надуманий скандал” із прем'єром, щоб перекрити тему імпічменту президентки Зурабішвілі через поїздки та переговори з європейськими лідерами без дозволу уряду.

Нагадаємо, голова фракції "Грузинська мрія" визнав, що парламент не зможе оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі, бо для цього забракне голосів. Для імпічменту потрібно 100 голосів зі 150.