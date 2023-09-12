Кім Чен Ин приїхав до Росії на зустріч із Путіним

Він приїхав на власному поїзді через корейську-російський кордон.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин серед ночі 12 вересня прибув до Росії на зустріч із її президентом Путіним. Про це пише японське агентство Kyodo із посиланням на джерела, близькі до російської влади.

Ин приїхав на власному поїзді через корейсько-російський кордон. Його візит до Росії підтвердили офіційні інформаційні агентства Пхеньян, підконтрольні владі.

Лідер Північної Кореї покинув столицю в неділю в супроводі провідних чиновників правлячої Трудової партії Кореї, уряду та організацій збройних сил, йдеться в останньому звіті агентства.

Деталей, куди саме відправився Кім Чен Ин, у його країні поки не надали. Російське прокремлівське агентство писало, що Путін перебуває у Владивостоці на економічному форумі.

Ця поїздка для Ина є першою відколи було оголошено пандемію коронавірусу. З Путіним він попереднього разу зустрічався в 2019, і теж їздив для цього в РФ.

За даними Bloobmerg, Ин до Росії поїхав на своєму бронепоїзді.

Візит відбувається на тлі інформації Заходу про те, що РФ намагається "дотиснути" тему постачання північнокорейської зброї, аби використовувати її проти українців.

Росія просить у Північної Кореї зброю та боєприпаси протягом місяців. Станом на початок серпня Україна не фіксувала постачань північнокрейського озброєння росіянам, говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Є дані лише про постачання іранського озброєння.

Завдяки санкціям РФ не може купувати зброю та боєприпаси у цивілізованих країн, тож шукає їх по державах-"аутсайдерах". Північна Корея, зацікавлена в російських збройних технологіях, підтримувала спробу анексії Росією тимчасово окупованих територій України та визнавала "незалежність" окупованих територій.

Країна також протягом тривалого часу мала переговори з Росією щодо постачань озброєння, і Кім Чен Ин розраховував на особисту зустріч із Путіним. США заявляли, що КНДР заплатить санкціями, якщо надасть росіянам зброю.