Мера Берліна та директора Берлінської державної опери закликають скасувати виступ росіянки Нетребко

Нетребко неодноразово і явно виступала як прихильник диктаторського та нелюдського режиму нинішньої Росії.

Низка організація та фізичних осіб, серед яких є професора та експерти, звернулись із відкритим листом до мера Берліна Кая Вегнера, сенатора Джо Чіало і директора Берлінської державної опери Маттіаса Шульца. У листі вони просять скасувати виступ росіянки Анни Нетребко, відомой своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна, в Берлінській державній опері 15 вересня.

Про це йдеться у повідомленні об’єднання організацій молодих українців Берліна Vitsche.

Серед підписантів цього листа - нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук, науковець та письменник Тімоті Снайдер, Майкл Беккерман, Франциска Девіс, Моріц Еггерт та Євген Фінкель.

Якщо виступ Нетребко не буде скасовано, Vitsche та громадянська ініціатива INFRA планують демонстрацію в день виступу з 18:30 перед Державною оперою Унтер ден Лінден у Берліні.

У листі згадується, що Нетребко неодноразово і явно виступала як прихильник диктаторського та нелюдського режиму нинішньої Росії.

Зокрема, після анексії Криму та початку окупації Донецької та Луганської областей Анна Нетребко пожертвувала мільйон рублів на “реставрацію оперного театру в Донецьку” і передала його залежному від Москви Олегу Царьову, який був ключовим діяч тамтешньої російської окупації.

За це вона отримала в подарунок прапор псевдодержави “Новоросія”.

Крім того, Нетребко з 2007 року є спонсором підмосковного дитячого селища Томіліно, куди у 2022 році привезли викрадених з України дітей, де знущалися над ними в цілях російської пропаганди.

“Співпраця Берлінської державної опери з таким артистом – це не лише відсутність солідарності з українцями, це також образа для всіх людей, які хочуть, щоб німецькі культурні діячі зайняли чітку позицію проти російської імперської війни проти України. Ця війна стосується нас усіх, вона загрожує не лише Україні, а й демократичному світу та Європейському Союзу”, - зазначається у зверненні.

Підписанти нагадують, що Росія використовує не лише власну багатовікову культуру, а й своїх відомих сучасних діячів у політичних цілях у боротьбі із “Заходом”, за допомогою “м’якої сили” Росія поширює свої наративи та позиції в інших демократичних країнах.

“Солідарність Анни Нетребко з російським режимом не можна ігнорувати, якщо ми серйозно ставимося до таких цінностей, як свобода, гідність, солідарність і справедливість. Запрошувати Анну Нетребко до участі у великих публічних заходах означає легітимізувати в публічному дискурсі людей, наближених до керівництва країни, яке роками вчиняло злочини проти людяності і які сьогодні від цього не дистанціювались”, - наголосили автори листа.

Вони також нагадали, що митці повинні усвідомлювати свій суспільний вплив і відповідати за нього.

“Це не справжня солідарність Берлінської державної опери, якщо вона лише регулярно освітлює свій будинок синьо-жовтими кольорами. Справжньою солідарністю була б відмова від співпраці з усіма тими митцями, які вважають себе частиною російської імперської місії. Тому щиро просимо скасувати виступ Анни Нетребко”, - підсумували автори.

Нагадаємо, російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери. Вона звинуватила театр у дискримінації через те, що вона є росіянкою.

Пізніше повідомлялось, що Нетребко не виступатиме 16 жовтня в Празькому муніципальному будинку.