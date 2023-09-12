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За тиждень Армія дронів вразила більше 200 російських цілей

Зокрема, минулого тижня українські воїни вразили 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок росіян.

За тиждень Армія дронів вразила більше 200 російських цілей
Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

З 4 по 11 вересня Армія дронів вразила більше 200 цілей росіян - танків, бронемашин, опорних пунктів тощо. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дрони за кілька тисяч доларів уражають російську техніку вартістю в десятки мільйонів”, - зауважив Федоров. 

Зокрема, минулого тижня українські воїни вразили 35 танків, 55 броньованих машин, 58 вантажівок росіян. 

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Також безпілотники ударили по 48 опорним пунктам та 12 складам росіян, внаслідок атак загинули 62 окупанти.

Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, минулого місяця у Міноборони представили десяту модель FPV-безпілотника, яка офіційно стає в експлуатацію в ЗСУ. Цю модель збирають в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

Нещодавно Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція “Єдність". Планують забезпечити Сили оборони України 10 тис. FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 млн гривень.

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