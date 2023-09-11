Британський прем'єр заявив, що 24 серпня Росія атакувала ракетами цивільне вантажне судно у Чорному морі

Прем'єр Великобританії Ріші Сунак, виступаючи перед Палатою громад, повідомив, що що 24 серпня Росія атакувала ракетами цивільне вантажне судно у Чорному морі.

Як передає Sky News, це показують розсекречені дані.

Прем'єр-міністр заявив, що російські військові застосували декілька ракет при атаці наприкінці минулого місяця.

Також Сунак розповів про свою участь у саміті G20 минулого тижня.

За словами глави британського уряду, він мав на меті "посилити дипломатичний тиск на Росію" і "викрити їх ганебне порушення глобальних постачань продовольства в Чорному морі". Друга мета Сунака - показати світові, що "демократичні країни, такі як Велика Британія, а не авторитарні режими, очолюють боротьбу з глобальними проблемами, такими як розвиток та зміна клімату".

Прем'єр додав, що ось уже два роки російському диктаторові Володимиру Путіну "бракує сміливості зустрітися віч-на-віч з колегами по G20".

За словами Сунака, лише за один місяць Росія знищила понад 270 000 тонн зерна - цього достатньо, щоб прогодувати мільйон людей протягом року. Тож на саміті G20 він та його колеги-лідери "кричали про людські страждання, викликані путінською війною".

Британський прем'єр наголосив, що Україна має право торгувати через міжнародні води та моральне право годувати світ зерном.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі попередив, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства. Для цього РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі.

Клеверлі пообіцяв звернутися з цього приводу до ООН.

Таке ж застереження озвучував і речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж. За його словами, Росія може розширити націлювання на українські зернові потужності, серед яких і напади на цивільні судна в Чорному морі.