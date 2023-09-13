NYT: виробництво ракет у Росії перевищує довоєнний рівень

До кінця 2022 року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів. Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа.

Росія зуміла подолати санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом, щоб збільшити виробництво ракет за межі довоєнного рівня. Про це пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, Європи та України.

Як пише видання, за оцінками американських чиновників, через санкції Росія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року щонайменше на шість місяців. Але до кінця 2022 року російське військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів.

Росія підірвала американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міністерство оборони, щоб керувати незаконними мережами людей, які контрабандою провозять ключові компоненти, експортуючи їх до інших країн, звідки їх легше доставити до Росії. Менш ніж за рік після початку війни Росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина.

У підсумку, Росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. Кусті Сальм, високопоставлений чиновник міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у Росії в сім разів перевищує виробництво Заходу.

Західні офіційні особи також вважають, що Росія планує виробляти два мільйони артилерійських снарядів на рік – це вдвічі більше, ніж західні розвідувальні служби спочатку оцінювали, що Росія може виготовити до війни.

Наразі США та Євросоюз мають спільний список із 38 різних категорій товарів, експорт яких до Росії обмежений. Американські офіційні особи заявили, що дев’ять із 38, в основному мікроелектроніка, що живлять ракети та безпілотники, мають найвищий пріоритет для блокування.

Американські та європейські чиновники співпрацюють з банками, щоб розробити систему попередження, щоб попередити уряди про можливі порушення санкцій. Американські банки попередили уряд США про 400 підозрілих транзакцій. Міністерство торгівлі змогло використати третину цих звітів про підозрілу діяльність у своїх розслідуваннях.

При цьому американські та західні чиновники кажуть, що російське виробництво все ще не встигає за тим, як швидко військові спалюють боєприпаси та зношують техніку. Наприклад, попри те, що Росія збирається виробляти два мільйони боєприпасів на рік, вона одночасно випускає понад 10 мільйонів артилерійських снарядів. Це змусило Москву відчайдушно шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів, нещодавно намагаючись укласти збройову угоду з Північною Кореєю, заявили американські та західні офіційні особи.

Збільшення військового виробництва також обійшлося великою ціною для російської економіки, стверджують американські чиновники. Санкції негативно вплинули на загальний стан російської економіки, а подолання західних заборон на експорт обійшлося недешево. Високопоставлений західний оборонний чиновник сказав, що Росія перерозподілила майже третину своєї комерційної економіки на виробництво зброї, тому стикається з дефіцитом робочої сили, що також може ускладнити подальше промислове зростання.

Нагадаємо, як написав Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення надання Україні ракет більшої дальності з касетними боєприпасами. Вашингтон розглядає можливість відправлення однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) з радіусом польоту 306 км або ракет для керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) дальністю 72 км, наповнених касетними бомбами.