В японському уряді призначили 11 нових міністрів

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів кадрові зміни у своєму кабінеті, рекордно призначивши п’ять жінок на посади міністрів.

Про це пишуть Kyodo News.

Прем’єр замінив 11 з 19 міністрів, зберігши кілька ключових членів для підтримки стабільності. Кісіда таким чином намагається підвищити популярність свого уряду.

“Поміркований Кісіда сподівається, що реформа допоможе прокласти шлях для його Ліберально-демократичної партії знову перемогти на наступних виборах до Палати представників і зміцнити підтримку своєї партії перед президентськими перегонами наступного року”, − зазначає видання.

Міністр фінансів Сунічі Судзукі, головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно та міністр промисловості Ясутоші Нісімура залишилися на своїх постах. Останні два урядовці відомі своїми консервативними поглядами.

Колишня міністерка юстиції Йоко Камікава очолила міністерство закордонних справ. Мінору Кіхара, який був спеціальним радником колишнього прем’єр-міністра Йосіхіде Суга, призначений міністром оборони. Серед інших нових членів кабінету – міністр охорони здоров’я Кейзо Такемі, міністр реконструкції Сінако Цучія та міністр сільського господарства Ічіро Міясіта.

Кадрові зміни відбулися на тлі зниження підтримки адміністрації Кісіди − частково через проблеми з національною системою посвідчень особи “Мій номер” та невдоволення громадськості зростанням цін без підвищення зарплат.

Нагадаємо, Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. У липні Київ отримав $1,5 млрд під гарантії від Токіо.