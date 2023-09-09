Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", – зазначив президент.

Зеленський подякував Японії за те, що "вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну".

Нагадаємо, Хаяші Йошімасу приїхав у суботу 9 вересня з візитом до України.

Йошімасу разом із представниками японського бізнесу зустрілися із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Голова українського уряду подякував за підтримку, зокрема 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.