Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
В Індії стартував саміт G20. Без Путіна та Сі, але з Африканським союзом (доповнено)
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки, – Зеленський

Президент подякував Японії за підтримку України.

Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки, – Зеленський
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", – зазначив президент.

Зеленський подякував Японії за те, що "вона залишається нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, Хаяші Йошімасу приїхав у суботу 9 вересня з візитом до України.

Йошімасу разом із представниками японського бізнесу зустрілися із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Голова українського уряду подякував за підтримку, зокрема 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies