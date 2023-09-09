Після вибухів окупанти занервували – оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

Українські захисники вдарили дронами по псевдовиборчій дільниці в Запорізькій області. За даними джерел LB.ua, вибух і пожежу влаштувала СБУ.

У селі Скельки Василівського району під час фейкових "виборів" декілька безпілотників-камікадзе "проголосували" проти окупантів. Удару завдали по так званому виборчому штабу окупантів, який вони використовували для зберігання "бюлетенів" та документів.

"Вибори" тут закінчилися достроково.

"Після вибухів окупанти занервували – оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники. Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", – наголосили співрозмовники редакції.

Нагадаємо, завдяки СБУ вибухи лунали і на так званій виборчій дільниці в окупованому Бердянську.

Росіяни влаштували підставні "вибори" на тимчасово захоплених територіях України паралельно із виборами на своїй території. Ні Україна, ні світ цей фарс на захоплених територіях не визнає, так само, як і інші підроблені росіянами "вибори" та "референдуми". Населення тимчасово окупованих територій ворог паспортизував примусово, а на "виборчі дільниці" людей заганяють шантажем.

МЗС України наголошує, що влаштовані "вибори" є нікчемними, і закликає міжнародних союзників вжити додаткових санкцій.