Унаслідок російських ударів у Херсонській області загинули ще троє людей, вісім поранені

Протягом минулої доби росіяни 59 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. Троє людей загинули, вісім поранені.

По Херсону ворог випустив пʼять снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу у Херсоні; будівлю навчального закладу у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ракетних ударів ворог завдав по Кривому Рогу, Сумах і Запоріжжі. У Кривому Розі загинув поліцейський, 70 були поранені. В Сумах постраждали двоє людей, жінка померла від отриманих травм у лікарні. У Запоріжжі поранено одну людину.