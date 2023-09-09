Експерти МАГАТЕ зафіксували збільшення вибухів навколо ЗАЕС

Протягом останнього тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), котрі знаходяться на Запорізькій АЕС, чули численні вибухи. Це свідчить про можливе посилення військової активності в регіоні, що може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Про це повідоммила пресслужба МАГАТЕ.

“Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися неподалік від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні”, – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько 20 вибухів протягом трьох днів, а потім ще кілька за останні кілька днів. Сама ЗАЕС не постраждала.

МАГАТЕ повідомляє, що вранці 7 вересня було зафіксовано удари безпілотників у Енергодарі, де проживає багато персоналу станції зі своїми родинами. Про постраждалих не повідомляється.

Також команда МАГАТЕ була проінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів.

Експертам МАГАТЕ досі не надали доступ до дахів реакторних блоків 1, 2, 5 і 6.

Команда МАГАТЕ також вимагала оглянути всі шість турбінних залів один за одним, щоб мати можливість повністю оцінити, одночасно, чи можуть бути присутні предмети, які можуть суперечити п’яти принципам. Наразі це клопотання не задоволено.

Як раніше повідомлялось, станом на ранок 4 вересня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін. Наразі він становить 16,05 м.