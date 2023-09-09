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Борис Джонсон приїхав до Львова

Він вшанував пам’ять загиблих захисників України.

Борис Джонсон приїхав до Львова
Фото: Андрій Садовий у Telegram

У суботу 9 вересня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Львова.

Про це повідомив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – написав Садовий.

Пізніше він додав, що разом із Джонсоном вони "вшанували пам’ять загиблих захисників України та Героїв Небесної Сотні". 

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Вчена рада Львівського університету присвоїла звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка" прем’єр-міністрові Великої Британії (2019-2022) Борису Джонсону. У відповідь Джонсон записав відеозвернення, у якому він висловив подяку та пообіцяв приїхати до Львова.

Борис Джонсон підтримує Україну та неодноразово приїздив до нашої країни з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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