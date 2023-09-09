У Михайлівському Золотоверхому монастирі попрощалися з Ігорем Козловським – релігієзнавцем, науковцем, кандидатом історичних наук, який два роки перебував у полоні на тимчасово окупованій території Донецької області.

Він помер унаслідок серцевого нападу 6 вересня. Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку. Озброєні автоматами особи сказали, що він має піти "на бесіду" в утворене проросійськими терористами так зване міністерство державної безпеки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Макс Требухов

Терористи заявили, що релігієзнавець нібито зберігав вдома гранати, і "засудили" до позбавлення волі терміном у два роки і вісім місяців. Сам Козловський говорив, що терористам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами. Козловський зазнавав тортур, був визнаний вʼязнем сумління.

27 грудня 2017, через два роки увʼязнення, Ігоря Козловського вдалося визволити з полону.

Про життя в окупованому місті та полон читайте в інтервʼю з Ігорем Козловським "Я боржник взаємної любові".

Про те, як зміниться українське суспільство після нашої Перемоги, яким буде новий суспільний договір, яку Україну будувати та те, як подолати травму війни, читайте в розмові з Ігорем Козловським від серпня 2022.

Спогади про нього читайте в матеріалі на LB.ua.