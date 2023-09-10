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Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу

Пошкоджено житлові будинки.

Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу

Окупанти вчора ввечері обстріляли Куп’янськ на Харківщині, повідомили в обласній прокуратурі.

За попередніми даними, російська армія завдала удару керованою авіабомбою.

Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд.

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вчора вранці ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа.

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