Україна отримає більше зенітних танків Gepard для захисту енергетичних об’єктів, – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери нададуть Україні ще більше зенітних танків Gepard для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"… і я хочу подякувати партнерам – маємо чергову домовленість, Україна отримає більше «Гепардів» для захисту нашої енергетичної мережі", – зазначив глава держави.

Він додав, що Україна мобілізує всі сили для того, щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і забезпечити фізичний захист обʼєктів енергетичної мережі.

Гепард – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Бойове хрещення відбулось в 2022 році під час російсько-української війни.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали реалізацію плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба.