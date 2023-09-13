Після виходу з зернової угоди Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна, - The Financial

Після того, як РФ односторонньо вийшла з "зернової угоди", російські ракети та безпілотники знищили 280 тисяч тонн українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Протягом останніх двох місяців Росія здійснила низку атак безпілотників на південні порти України. Їхньою метою було зруйнувати економічну інфраструктуру України та експортні шляхи, створені для прориву блокади Чорного моря Москвою.

За останній рік Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової олії та 10 відсотків пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай. Спільно із залізничними вантажними перевезеннями через Європу, це забезпечило життєво важливу економічну підтримку для країни, що захищається від агресії проти російських окупантів.

Виконавчий директор "Кернел" Євген Осипо прогнозує, що високі витрати підірвуть українське виробництво зерна та призведуть до того, що експорт у 2024 році скоротиться вдвічі з рівня минулого року приблизно до 35 млн тонн.

"Українським фермерам усе більше немає сенсу вирощувати культури, оскільки вони просто втрачають гроші", - коментує він.

Проте українські фермери та відправники вантажу зазначають, що потужності Дунаю можуть розширюватися й далі.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для навантаження, а інфраструктура розподілена. Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії", - говорить генеральний директор "Нібулона" Андрій Вадатурський.

Нагадаємо, Росія регулярно обстрілює зернову інфраструктуру півдня України після 17 липня, коли було в черговий раз підірвано Керченський міст і у той же день РФ відмовилася продовжувати зернову угоду.

Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору. Зокрема, підключити дочірній банк "Россельхозбанку" до SWIFT та розморозити російські активи фірм з виробництва обрив у Європі.