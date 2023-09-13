МЗС Румунії викликає російського посла після знайдених уламків безпілотника

Румунія повторює своє рішучий протест проти чергового порушення свого повітряного простору.

МЗС Румунії інформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент, коли було знайдено уламки російського безпілотника.

Про це повідомила пресслужба МЗС Румунії.

“Також МЗС терміново викличе главу дипломатичного представництва РФ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МЗС Румунії повторює своє рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору країни.

Ці заяви МЗС зробило на тлі ідентифікації нових фрагментів безпілотника, подібного до тих, що використовувалися російською армією, у повіті Тульча.

Також Румунія закликала припинити атаки на українське населення та цивільну інфраструктуру та безвідповідальну ескалацію Російською Федерацією безпекової ситуації, зокрема на кордоні між Румунією та Україною.

МЗС знову рішуче засуджує ці незаконні напади, які порушують міжнародне право та вважаються військовими злочинами.

Як раніше повідомлялось, Румунія розслідує повідомлення про падіння частин російських безпілотників на її території під час атаки на Одеську область. Країна була змушена оголосити повітряну тривогу для повітів Тулча та Галац, розташованих біля кордону з Україною. Вона тривала з 00:45 до 5:00.