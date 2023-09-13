У Грузії відкрився Український Дім

Український Дім відкрили за сприяння Німеччини та Програми розвитку ООН.

Сьогодні, 13 вересня, відбулося відкриття Українського Дому в Тбілісі. Це сталось за сприяння Німеччини та Програми розвитку ООН.

Про це повідомило посольство України в Грузії.

“Цеглинка за цеглинкою Український Дімстворювався небайдужими українцями та, зокрема ГО “Грузинсько-українська платформа” на чолі з Валентиною Марджанішвілі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Український Дім у Грузії зміцнить культурні зв’язки та дружбу між народами.

Після перемоги України, як очікується, Український Дім стане професійною установою української культури в Грузії, важливим осередком українсько-грузинської співпраці, місцем зустрічей друзів та однодумців.

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.

4 липня Україна вирішила вислати на консультації грузинського посла після появи дуже виснаженого Саакашвілі на відео. Київ просить дозволити Саакашвілі лікування в Україні, оскільки він є її громадянином.

Колишній грузинський президент увʼязнений з часу свого раптового повернення до Грузії напередодні виборів 2021 року.