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У Грузії відкрився Український Дім

Український Дім відкрили за сприяння Німеччини та Програми розвитку ООН. 

У Грузії відкрився Український Дім
Фото: Посольство України в Грузії

Сьогодні, 13 вересня, відбулося відкриття Українського Дому в Тбілісі. Це сталось за сприяння Німеччини та Програми розвитку ООН. 

Про це повідомило посольство України в Грузії.

“Цеглинка за цеглинкою Український Дімстворювався небайдужими українцями та, зокрема ГО “Грузинсько-українська платформа” на чолі з Валентиною Марджанішвілі”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Український Дім у Грузії зміцнить культурні зв’язки та дружбу між народами.

Після перемоги України, як очікується, Український Дім стане професійною установою української культури в Грузії, важливим осередком українсько-грузинської співпраці, місцем зустрічей друзів та однодумців.

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.

4 липня Україна вирішила вислати на консультації грузинського посла після появи дуже виснаженого Саакашвілі на відео. Київ просить дозволити Саакашвілі лікування в Україні, оскільки він є її громадянином. 

Колишній грузинський президент увʼязнений з часу свого раптового повернення до Грузії напередодні виборів 2021 року.

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