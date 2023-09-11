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МЗС України прийняло копії вірчих грамот від нового посла Великобританії

Заступник міністра і посол обговорили продовженн співпраці між обома державами.

МЗС України прийняло копії вірчих грамот від нового посла Великобританії
Мартін Гарріс і Євген Перебийніс
Фото: МЗС України

11 вересня заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Cполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіна Гарріса.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Перебийніс і Гарріс обговорили питання співробітництва між Україною та Великобританією, реалізації міжнародних ініціатив на підтримку нашої держави та кроки з поглиблення взаємодії на шляху вступу України до НАТО.

Мартін Гарріс
Фото: МЗС України
Мартін Гарріс

Також під час зустрічі ішлося про санкції та роботу "зернового коридору".

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Нагадаємо, у липні стало відомо, що Британія призначила нового посла в Україні. Замість Мелінди Сіммонс буде Мартін Гарріс. Він уже працював у Києві у 2003-2008 роках - обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

Нещодавно Сіммонс записала прощальне відео до українців. Вона повертається до Лондона для продовження дипломатичної служби.

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