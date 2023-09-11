Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаПолітика

Бербок наголосила, що Україні варто посилити боротьбу з корупцією на шляху до вступу в ЄС

Глава МЗС Німеччини відзначила зміни до законодавства, зокрема, у сфері медіа та судочинства.

Бербок наголосила, що Україні варто посилити боротьбу з корупцією на шляху до вступу в ЄС
Анналена Бербок
Фото: ОПУ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні варто посилити боротьбу з корупцією на шляху до вступу в ЄС.

Про це вона сказала на спільні пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

За словами Бербок, початок переговорів про вступ до Євросоюзу це "дуже важливо і відповідально" для нашої держави. Україна пройшла вже чималий шлях.

Глава МЗС Німеччини відзначила зміни до законодавства, зокрема, у сфері медіа та судочинства.

"Дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Але і тут вже є перші успіхи", - сказала Бербок, відзначивши роботу Вищого антикорупційного суду, перед яким уже постала сотня осіб. Серед них - депутати і судді, додала міністерка.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, днями глава Литви Гітанас Науседа сказав, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні. 

Президент Володимир Зеленський наголосив, що випадки корупції в Україні не пов’язані з міжнародною допомогою - коштами чи зброєю від партнерів та союзників, за його словами, це - "інші справи".

Станом на початок липня 78% опитаних українців вважають, що Президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Незгодні з цим твердженням 18% опитаних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies