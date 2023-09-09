Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, - Стефанішина

На думку Стефанішиної, Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС.

Україна буде готова до членства в Європейському Союзі у найближчі 2 роки. Втім, політичні рамки будуть залежати від перебігу війни.

Про це розповіла в інтерв'ю “Голосу Америки” віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

“Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", - сказала вона.

Стефанішина зауважила, що попри війну Україна є великою частиною європейської економіки. Україна входить у топ-20 імпортерів різної продукції до ЄС, а також є найбільшим ринком на території Європи.

"Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує", - сказала Стефанішина, і додала, що ЄС переглядає аграрну політику, щоб адаптуватися до приходу нових потужних гравців на європейському ринку.

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, питання щодо НАТО є політичним рішенням.

"На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. Ми працюємо над тим, щоб посилити сумісність з силами Альянсу і посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи в секторі безпеки і оборони і через уроки війни, які ми вивчили", - підкреслила Стефанішина.

Водночас, на її думку, Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС, оскільки після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій. Таким чином, армія України буде гарантом безпеки для Європи.

Нагадаємо, Європейська комісія планує представити у жовтні "істотні пропозиції" щодо розширення ЄС. Розширення блоку до 2030 року можливе, але тільки в тому випадку, якщо кандидати і сам блок "подвоять свої зусилля".