В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​«Я боржник взаємної любові». Пам’яті Ігоря Козловського
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще 60 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще 60 людей поранені (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський: “Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні така інформація у нас є”

Президент України зауважив, що через вбивство Пригожина моральний дух росіян на фронті упав.

Зеленський: “Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні така інформація у нас є”
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін вбив засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, повідомляє BBC.

“Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні така інформація у нас є. У нас в Україні жалобних днів, коли небо втратило Пригожина, не було. Для нас це на одного терориста менше”, – сказав президент України, виступаючи в Києві. 

Глава держави також оцінив ситуацію на фронті після того, як “вагнерівці” пішли з України, а їхнього лідера було ліквідовано. 

“Моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями, кидали вперед, їм повертатися назад [було] не можна, – пояснив свою думку Зеленський. — Я думаю, що цей захист, який прикривається життям найманців, вагнерівців, вони це втратили. Для нас це безперечно плюс”.

Видання нагадало, що представник Кремля Дмитро Пєсков 25 серпня назвав «брехнею абсолютною» заяви представників західних країн, які стверджують, що Пригожин міг бути убитий «за завданням Кремля».

Нагадаємо, у кінці серпня видання New York Times повідомило, що похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки.

Літак з Пригожиним на борту зазнав аварії 23 серпня – рівно через два місяці після того, як власник найманців оголосив заколот та похід на Москву.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies