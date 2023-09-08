Зеленський: “Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні така інформація у нас є”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін вбив засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, повідомляє BBC.

“Путін здувся – як людина, як політик. Він убив Пригожина – принаймні така інформація у нас є. У нас в Україні жалобних днів, коли небо втратило Пригожина, не було. Для нас це на одного терориста менше”, – сказав президент України, виступаючи в Києві.

Глава держави також оцінив ситуацію на фронті після того, як “вагнерівці” пішли з України, а їхнього лідера було ліквідовано.

“Моральний дух росіян упав, бо вони прикривалися вагнерівцями, кидали вперед, їм повертатися назад [було] не можна, – пояснив свою думку Зеленський. — Я думаю, що цей захист, який прикривається життям найманців, вагнерівців, вони це втратили. Для нас це безперечно плюс”.

Видання нагадало, що представник Кремля Дмитро Пєсков 25 серпня назвав «брехнею абсолютною» заяви представників західних країн, які стверджують, що Пригожин міг бути убитий «за завданням Кремля».

Нагадаємо, у кінці серпня видання New York Times повідомило, що похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки.

Літак з Пригожиним на борту зазнав аварії 23 серпня – рівно через два місяці після того, як власник найманців оголосив заколот та похід на Москву.