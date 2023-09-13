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Росія більше не підтримуватиме санкції проти північної Кореї в Радбезі ООН, - Лавров

Голова МЗС РФ також зазначив, що від санкцій відмовляється і Китай.

Росія більше не підтримуватиме санкції проти північної Кореї в Радбезі ООН, - Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ більше не підтримує режиму санкцій проти Північної Кореї, за введення якого вона з 2006 року голосувала в Раді безпеки ООН.

Про це він сказав після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним, передає "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Лавров заявив пропагандистам, що таке рішення прийняте, оскільки "геополітичний клімат повністю змінився з того часу, як ООН запровадила санкції".

Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".

Він також зазначив, що від санкцій також відмовляється і Китай. Однак, Пекін заяву Лаврова наразі не коментував.

Нагадаємо,  13 вересня Кім Чен Ин, який перебуває в Росії з візитом, заявив, що КНДР хоче розвивати відносини з Москвою, оскільки "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна й уряду Росії".

На офіційному обіді на свою честь Кім запропонував випити "за товариша Володимира Володимировича Путіна".

США вже застерегли Ина, що його країна матиме наслідки в разі постачання Росії зброї для використання проти України. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Вашингтону відомо, що переговори про зброю між Москвою і Пхеньяном активно просуваються.

КНДР одна з двох країн, разом із Сирією, які відкрито підтримують Москву у війні з Україною. До повномасштабного вторгнення 2022 року Північна Корея посідала третє місце у світі за кількістю введених проти неї міжнародних санкцій. Тепер – четверте, її та Сирію з Іраном випередила Росія.

Рада безпеки ООН запровадила санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з першими випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за введення цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року. 

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