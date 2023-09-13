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Відвантаження боєприпасів з Північної Кореї для Росії почалося півтора місяці тому, - Буданов

Передусім йдеться про снаряди для гармат радянського зразка та ракети до РСЗВ “Град”

Відвантаження боєприпасів з Північної Кореї для Росії почалося півтора місяці тому, - Буданов
Фото: newsvl.ru

Росія вже отримує від Північної Кореї боєприпаси. 

Про це розповів голова ГУ розвідки Кирило Буданов у коментарі NV.

“Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише (угоду про постачання боєприпасів - ред.), це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї”, - сказав Буданов. 

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Передусім йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, а також про ракети до РСЗВ “Град”. Крім того, КНДР передає Росії танкові снаряди.

“На жаль, для нас Північна Корея — це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях — такий об'єм росія видавати не здатна”, — зазначив Буданов.

Голова ГУ розвідки наголосив, що росіяни брешуть, коли розказують, що збільшили власне виробництво озброєнь. Через те, що в РФ знищили власні потужні виробництва, воно становить 3-7% від запланованих обсягів.

Водночас, у Північній Кореї зберегли серійне виробництво озброєнь. 

Снаряди виробництва КНДР “певною мірою негативно вплинуть на перебіг бойових дій в Україні”, в Москві планують отримати мільйонні партії снарядів. 

Втім, це розмір замовлення, а скільки корейці зможуть передати швидко, невідомо.

Нагадаємо, Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин проводять переговори на космодромі "Восточний" в Амурській області РФ.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин - щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї країни.

Західні військові аналітики вважають, що, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід війни. Зокрема, багато питань викликає якість північнокорейських боєприпасів.

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