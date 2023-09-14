Ізраїль вдарив по цілях на сирійському узбережжі та в районі Хама, де розташовані російські військові сили

Раніше Ізраїль здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові сили.

Ізраїль вдарив по цілях уздовж узбережжя та в районі Хама, повідомляє Reuters із посиланням на сирійську армію.

Двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місті Тартус поблизу малої батьківщини президента Башара Асада, повідомили в середу сирійські державні ЗМІ.

Немає подробиць про конкретні місця, які були уражені.

Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків. Інших подробиць у ньому не було.

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований поряд з військовою базою в південній частині Хами, військовим аеропортом Шуайрат на південний схід від центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку Росія, головний союзник Асада, укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців.

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваним іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові сили.

Ізраїльські офіційні особи не були доступні для коментарів.

Ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнення посилення Ірану в Сирії.

Удари були завдані поблизу єдиної середземноморської бази російського флоту в порту Тартус, де стоять російські військові кораблі, а російська авіабаза Хмеймім також знаходиться в сусідній провінції Латакія.

Втручання Росії разом з Іраном допомогло переломити хід на користь Асада в сирійському конфлікті, який триває більше десяти років.

Нагадаємо, у серпні у Сирії проходили антиурядові протести. Люди закликали Асада піти у відставку. Вони вийшли на протести через зростання цін та корупцію.