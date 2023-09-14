У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
ГоловнаСвіт

Ізраїль вдарив по цілях на сирійському узбережжі та в районі Хама, де розташовані російські військові сили

Раніше Ізраїль здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові сили.

Ізраїль вдарив по цілях на сирійському узбережжі та в районі Хама, де розташовані російські військові сили
Ілюстративне фото: військовий літак F-15 ізраїльської армії
Фото: EPA/UPG

Ізраїль вдарив по цілях уздовж узбережжя та в районі Хама, повідомляє Reuters із посиланням на сирійську армію. 

Двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місті Тартус поблизу малої батьківщини президента Башара Асада, повідомили в середу сирійські державні ЗМІ.

Немає подробиць про конкретні місця, які були уражені.

Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків. Інших подробиць у ньому не було.

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований поряд з військовою базою в південній частині Хами, військовим аеропортом Шуайрат на південний схід від центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку Росія, головний союзник Асада, укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців.

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваним іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові сили.

Ізраїльські офіційні особи не були доступні для коментарів.

Ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнення посилення Ірану в Сирії.

Удари були завдані поблизу єдиної середземноморської бази російського флоту в порту Тартус, де стоять російські військові кораблі, а російська авіабаза Хмеймім також знаходиться в сусідній провінції Латакія.

Втручання Росії разом з Іраном допомогло переломити хід на користь Асада в сирійському конфлікті, який триває більше десяти років.

Нагадаємо, у серпні у Сирії проходили антиурядові протести. Люди закликали Асада піти у відставку. Вони вийшли на протести через зростання цін та корупцію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies