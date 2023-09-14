Кім відвідає заводи російської військової авіації та огляне Тихоокеанський флот РФ

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час саміту у Росії запросив главу Кремля Володимира Путіна відвідати Північну Корею. Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ Північної Кореї.

Відомо, що Путін прийняв запрошення.

За підсумками середи було незрозуміло, наскільки далеко Путін готовий зайти у виконанні списку бажань Північної Кореї щодо технологій.

Після візиту до “найсучаснішого космічного комплексу Росії” Путін і Кім “виголосили тости за свою дружбу російським вином”, називаючи один одного “товаришами”. Там вони провели переговори разом зі своїми міністрами оборони.

“За розкішним обідом із російських пельменів, приготованих з камчатським крабом, білою амурською юшкою та осетром, Кім Чен Ин у середу виголосив тост за здоров’я Путіна, перемогу “великої Росії” та корейсько-російську дружбу, передбачаючи перемогу Москви в її “священній боротьбі” із Заходом”, − зазначає видання.

За словами Путіна, у четвер Кім Чен Ин має відвідати заводи військової та цивільної авіації в російському місті Комсомольськ-на-Амурі та оглянути Тихоокеанський флот Росії у Владивостоці.

Дружба між Кімом і Путіним викликає занепокоєння у Сполучених Штатів і союзників. Раніше Вашингтон звинуватив Північну Корею в постачанні зброї Росії. І РФ, і КНДР заперечують ці заяви, але країни пообіцяли поглибити співпрацю в галузі оборони. Під час візиту міністра оборони Сергію Шойги до Північної Кореї у липні Кім Чен Ин продемонстрував йому заборонені балістичні ракети.

Нагадаємо, як повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відвантаження боєприпасів з Північної Кореї для Росії почалося півтора місяці тому. Передусім йдеться про снаряди для гармат радянського зразка та ракети до РСЗВ “Град”.

Вчора Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин провели переговори на космодромі "Восточний" в Амурській області РФ.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела писало, що Путін хоче отримати від КНДР артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім Чен Ин – щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів. Окрім того, лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї країни.