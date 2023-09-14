Республіканець Ромні не балотуватиметься на другий термін у Сенаті

Ромні був кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2012 році та є єдиним членом своєї політичної сили, який двічі голосував за засудження Дональда Трампа.

Сенатор Мітт Ромні, кандидат у президенти від Республіканської партії у 2012 році та єдиний член своєї партії, який двічі голосував за засудження колишнього президента Дональда Трампа в політично обвинувачених процесах щодо імпічменту, оголосив у середу, що він не балотуватиметься на другий термін у Сенаті, представляючи штат Юта.

Про це повідомляє The Washington Post.

76-річний Ромні сказав, що на рішення не балотуватися значною мірою вплинуло його переконання, що другий термін, ймовірно, буде менш продуктивним, ніж поточний. Серед причин цього він назвав відсутність згоди серед республіканців у Палаті представників і власну – недовіру до Байдена та Трампа.

«Наскільки я можу сказати, Палаті представників дуже важко працювати, – сказав він. – І, можливо, важливіше, у нас, наступним президентом, ймовірно буде або Трамп, або Байден. І Байден не може керувати важливими справами, і Трамп не бажає керувати важливими справами».

Міт Ромні був єдиним республіканцем, який проголосував за засудження Трампа в процесі імпічменту 2020 року через спроби президента США змусити президента України Володимира Зеленського знайти компромат на Джо Байдена. Ромні також був одним із семи сенаторів-республіканців, які проголосували за засудження у другому судовому процесі, який відбувся через кілька тижнів після нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Ромні – найуспішніший політик-мормон свого часу, двічі балотувався на посаду президента і обіймав посаду губернатора Массачусетсу. Згодом переїхав до Юти (штат, в якому домінують мормони) та був обраним до Сенату. Його батько, Джордж, був губернатором штату Мічиган, невдало балотувався на пост президента в 1968 році та працював міністром житлового будівництва та міського розвитку при президенті Річарді Ніксоні.

Балотуючись у президенти у 2012-му Ромні назвав Росію «геополітичним ворогом» США та обіцяв більш жорстку політику щодо Москви.

Після повномасштабного вторгнення у 2022-му Ромні послідовно виступав за збільшення допомоги Україні.