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Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України

Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та бізнесом.

Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України
Пенні Прітцкер та Ентоні Блінкен
Фото: Блінкен у X

Президент США Джо Байден призначив представницю щодо відновлення економіки України. Нею стала Пенні Прітцкер. 

Прітцкер працюватиме з українським урядом та партнерами. Про це держсекретар Ентоні Блінкен повідомив у X.

"Президент Байден призначив Пенні Прітцкер спеціальним представником США з питань економічного відновлення України. Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та приватним сектором, щоб прискорити економічні перетворення в Україні", – написав він. 

Пенні Прітцкер була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Прітцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.

Прітцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами. Після повернення в приватний сектор Прітцкер приєдналася до правління корпорації Microsoft і стартапу корпоративного програмного забезпечення Icertis.

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