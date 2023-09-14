Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України

Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та бізнесом.

Президент США Джо Байден призначив представницю щодо відновлення економіки України. Нею стала Пенні Прітцкер.

Прітцкер працюватиме з українським урядом та партнерами. Про це держсекретар Ентоні Блінкен повідомив у X.

"Президент Байден призначив Пенні Прітцкер спеціальним представником США з питань економічного відновлення України. Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та приватним сектором, щоб прискорити економічні перетворення в Україні", – написав він.

Пенні Прітцкер була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Прітцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.

Прітцкер є засновницею і головою PSP Partners – приватної інвестиційної фірми, яка займається нерухомістю, хедж-фондами та стартапами. Після повернення в приватний сектор Прітцкер приєдналася до правління корпорації Microsoft і стартапу корпоративного програмного забезпечення Icertis.