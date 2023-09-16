Польща забороняє в'їзд авто з російськими номерами

Жоден автомобіль, який зареєстрований в Росії, не зможе в'їхати на територію Польщі.

Польща, слідом за Фінляндією й країнами Балтії, з 17 вересня також заборонить в'їзд авто з російськими номерами.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Twitter-акаунт міністерства.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме від завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", - заявив міністр.

Камінський пояснив, що від завтра жоден легковий автомобіль, який був зареєстрований в Росії, не зможе в'їхати на територію Польщі.

Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва й Латвія заявили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій заборонять в'їзд автомобілів з російськими номерами на територію своїх країн.

15 вересня до аналогічних обмежень приєдналась й Фінляндія.