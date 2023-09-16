Ердоган заявив, що Туреччина може "розлучитися" з ЄС, якщо це необхідно

Так він відреагував на доповідь Європарламенту щодо вступу Туреччини до Євросоюзу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може "розлучитися" з Європейським Союзом, якщо це необхідно, передає Reuters.

Так він відреагував на доповідь Європейського парламенту щодо Туреччини.

У доповіді, яку ухвалили цього тижня, йдеться, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Також Європарламент закликав ЄС вивчити "паралельні та реалістичні рамки" для своїх зв'язків із Анкарою.

Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до Євросоюзу упродовж 24 років, але переговори про вступ останніми роками зайшли в глухий кут через побоювання блоку з приводу порушень прав людини та поваги до верховенства закону.

"ЄС намагається відокремитися від Туреччини", — заявив Ердоган журналістам перед поїздкою до США і додав, що Анкара проведе "оцінку цих подій і, якщо необхідно, зможемо розлучитися з ЄС".

Міністерство закордонних справ Туреччини теж відреагувало на доповідь Європейського парламенту і зазначило, що вона містить необґрунтовані звинувачення та забобони та демонструє "поверхневий та недалекоглядний" підхід до зв'язків країни з ЄС.

Нагадаємо, днями Анкара розкритикувала наполягання Європарламенту на співпраці у забезпеченні санкцій проти Росії. Мовляв, Туреччина запроваджує обов’язкові санкції ООН, але відмовляється приєднатися до будь-яких інших санкцій на підставах, що це ускладнить її “спроби посередництва між Києвом і Москвою”.

Тим часом Анкара блокує вступ Швеції до НАТО - вона вимагає від країни "припинити напади на те, що є святинями в Туреччині".