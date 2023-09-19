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Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю, - Зеленський

Історія довела, що Росія заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х.

Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю, - Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. 

Про це президент України Володимир Зеленський нагадав під час виступу у ООН.

“Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю”, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. 

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“Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн”, - підкреслив голова держави. 

Володимир Зеленський зауважив, що існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Перед тим президент США Джозеф Байден, виступаючи 19 вересня на 78-ій Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що лише на Росії лежить відповідальність за війну в Україні.

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