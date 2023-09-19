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Внаслідок російських атак на Сумщині за день пролунало більше 200 вибухів

Двоє мирних мешканців отримали поранення.

Внаслідок російських атак на Сумщині за день пролунало більше 200 вибухів
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 вересня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння Сумщини, зафіксовано 202 вибухи

Зокрема, по Середино-Будській громаді били з АГС, артилерії та мінометів. Внаслідок артобстрілу отримали поранення 2 місцеві жителі.

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Великописарівську громаду обстріяли з мінометів та СПГ, а також випустили ракети з літака.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та танку.

Також росіяни ударили по Краснопільській громаді з артилерії та мінометів, і випустили ракети з вертольоту.

Крім того, Хотінську, Миропільську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів, а на Есманську скинули ВОГ з безпілотника.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ, внаслідок цього удару загинули шість цивільних людей.

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