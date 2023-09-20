Литва передасть Україні черговий пакет військової допомоги

З цього місяця призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

Литва продовжить надавати допомогу Україні, зокрема у розмінуванні територій.

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що новий пакет допомоги складатиметься з систем підриву, радарів морського огляду та боєприпасів до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.

Крім того, з цього місяця призначені для України танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

“Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які ще не визначилися, приєднатися до коаліції, зробивши внесок у навчання, обладнання або фінансові внески”, – додав Анушаускас.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

Також ФРН надасть десятки тисяч снарядів різних калібрів. Німеччина також хоче посилити українську протиповітряну оборону в майбутньому, наприклад, зенітними танками Gepard і зенітними системами Iris-TInfra-Red Imaging System – Tail SLMSurface Launched Medium Range.