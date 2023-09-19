Троє людей загинули, 11 поранені внаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсонській області

Окупанти били по житлових кварталах і будинку культури, також пошкоджено підприємство.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків та авіації. Троє людей загинули, 11 поранені.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі; територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора вночі внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік, ще одного було поранено. У Миколаївці росіяни вдарили по авто швидкої в той момент, коли медики надавали допомогу. У цьому населеному пункті загинула одна людина, ще одна поранена. У Бериславі поранено чотирьох людей. У Кізомисі загинула жінка.