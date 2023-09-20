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Уночі ворог бив по території України 24 безпілотниками, 17 з них знищили сили ППО

Є влучання у нафтопереробний завод на Полтавщині.

Уночі ворог бив по території України 24 безпілотниками, 17 з них знищили сили ППО
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 20 вересня противник застосував ударні безпілотники типу “Shahed-136/131”. Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

У результаті бойової роботи 17 “Шахедів” було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

Є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

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Нагадаємо, цієї ночі росіяни неодноразово атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці спалахнула пожежа. Робота підприємства тимчасово припинена. Люди не постраждали.

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