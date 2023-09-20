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Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго

Московське православ’я, крім поодиноких випадків (Філіп 1569 року, Тихон 1918 року), вірно служило російському авторитаризму, а імперіалізму взагалі завжди. Особливу роль воно відігравало на завойованих землях – що не вдалося російському солдатові, те доробляв російський піп. І українці відчули це на собі як ніхто інший. Однак як логічним фіналом московського православ’я в Україні стала деколонізація, так колись і в Росії відбудеться його деімперіалізація.

Рівно десять років тому, в останню осінь правління Віктора Януковича, московське православ’я почувалося в Україні наче вдома – як, зрештою, і все російське. До УПЦ МП 2013 року ходили 27,7% українських православних.

Революція гідності (починаючи з прихистку студентів у Михайлівському соборі) спричинила різке зростання популярності немосковських православних церков. Пам’ятаєте, як набула поширення фраза «атеїст Київського патріархату»? 

Фото: EPA/UPG

Не менше нашкодила УПЦ МП ялова, а то й відверто ворожа позиція її очільників стосовно російського вторгнення у Крим і на Донбас. Томос 2018 року заперечив канонічний статус московського православ’я в Україні, остаточно легітимізувавши православ’я київське. Нарешті, повномасштабне вторгнення 2022 року призвело і до руйнувань матеріальної бази УПЦ МП, і до остаточного суспільного розчарування. 

У 2019 році 24,5% громадян позитивно ставилися до УПЦ (28,7% негативно), у 2021-му – 23,6% (34,8%). А вже у 2022 році 51% опитаних вважали, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України. У 2023 році частка прихильників повної заборони зросла до 66% (ще 19% виступили за часткові обмеження). 

52% опитаних 2022 року погодилися з тим, що діяльність УПЦ радше сприяє російській агресії. Тих, хто вважає навпаки – сприяє обороні України – лише 11%. На початку 2023 року лише 4% православних визнали себе приналежними до УПЦ МП (до ПЦУ – 41%). Без такого повороту годі було й мріяти про очищення Києво-Печерської лаври від ворожої агентури чи про знесення каплиці на руїнах Десятинної церкви.

Утім 24% православних, які не належать до жодного патріархату – це ті, хто розчарувався в Москві, але так і не пристав до Києва. І це чимало. А процес переходу парафій УПЦ до ПЦУ дуже далекий від завершення (перейшли лише 13%), і з лаврами не все гаразд, і сил на хресні ходи в московських православних ще досить. Тож не варто ілюзорно самозаспокоюватися – боротьба триватиме ще роками.

Путін вручає держнагороду наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) (другий зліва), праворуч – патріарх Московський Кирило, Київ, 27 липня 2013 р.
Фото: ЗМІ окупантів
Путін вручає держнагороду наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) (другий зліва), праворуч – патріарх Московський Кирило, Київ, 27 липня 2013 р.

Однак хай там як, московському православ’ю в Україні завдано подвійного удару – по-перше, більшість православних уже ототожнює себе з національною церквою ПЦУ, і немає жодних причин, щоб цей тренд змінився. А по-друге, розірвано зв’язок між верхівкою УПЦ та політичним керівництвом України, який був наслідком перебування Києва на орбіті Москви. Війна поховала будь-які сподівання на відновлення попередньої ситуації.

Отже, в підсумку що УПЦ, що якась умовна партія примирення з Росією, може, й існуватимуть в Україні, але вже ніколи не визначатимуть її політику.

Менш драматично розвиваються події в Росії, що зрозуміло – там московське православ’я є безальтернативною, ще й державною релігією. Однак що більша шафа, то гучніше вона падає. У Російській імперії позиції православ’я були куди міцнішими, але прийшов 1917 рік – і закрутилося. 

Поки що РПЦ таке ще не загрожує, але це поки що. Незважаючи на фактичну монополію на релігійному ринку, православ’я в Росії має значно менше суспільної довіри, ніж церква в Україні.

Судіть самі. За даними центру Разумкова, у 2015 році загальна довіра до церкви становила 62%, причому це був найнижчий результат за попередні 5 років. У 2020 році довіра перебувала на рівні 62,3%. У 2021 році довіра сягнула 63,5%, у 2023-му коливалася від 69,7% до 60,8%. КМІС і група «Рейтинг» дають дещо нижчі оцінки, проте і в них рівень довіри до церкви в середньому перевищує 50%.

Володимир Путін і патріарх Кирило під час засідання ради РПЦ у Кремлі, 1 лютого 2013 р.
Фото: EPA/UPG
Володимир Путін і патріарх Кирило під час засідання ради РПЦ у Кремлі, 1 лютого 2013 р.

У Росії все значно цікавіше. Якщо знехтувати кількавідсотковими коливаннями, то можна простежити довготерміновий тренд: за даними «Левада-центру», з кінця 90-х рівень довіри до церкви поступово зростав з 35–38%. Верхнє плато – 45–54% – трималося з 2010 по 2015 рік, після чого довіра поступово згасала, аж поки у 2019–2021 роках не спала до 40%.

Федеральний науково-дослідний соціологічний центр Російської академії наук подає дещо іншу статистику, але відмінності – на рівні похибки. Так само фіксує підйом з 26% у 1999 році до 55% у 2012-му і 2014-му, а потім падіння до 40% у 2021 році. 

Повномасштабне вторгнення 2022 року, природно, згуртувало росіян навколо вертикалі і скріп – виросли не лише рейтинги Володимира Путіна, але й довіра до церкви – 51% згідно з «Левадою», 46% за даними ФНДСЦ. Останній устиг побачити приріст до 52% уже цього року.

Однак так не буде вічно. Російське православ’я, беззастережно підтримавши війну, нових вірних не здобуває, а старих втрачає – і в Україні, і в самій Росії. Станом на 2021 рік лише 25% релігійних росіян постійно молилися, а регулярно відвідували храм 19%. І це тільки ідеологічний аспект проблеми. Демографічного – зменшення числа православних унаслідок загального скорочення кількості етнічних росіян – ми навіть не обговорюватимемо. Занепад «російської» Росії та піднесення «таджицької» – тема окремої розмови.

Майбутні негаразди РПЦ можна проілюструвати долею її очільника патріарха Кирила. 

Фото: EPA/UPG

Його політичний рейтинг у відкритих опитуваннях (де респонденти самі називають ім’я) і так невисокий. За даними ВЦВГД (ВЦИОМ), коли 2009 року Кирило став патріархом, його рейтинг сягнув 15% – на рівні Шойгу і вище за Жириновського. Однак уже 2014-го впав до 4%. У 2016–2017 роках «Левада-центр» проводив щомісячні опитування, середній рейтинг патріарха і першого року, і другого становив 4,2%, причому спостерігали очевидну тенденцію спадання. У прямих закритих питаннях про довіру до Кирила цифри, зрозуміло, були вищими, але тренд цілком очікуваний. За даними ФГД (ФОМ), 2014 року рівень довіри сягав 57%, 2015-го – 62%, 2017-го – 49%, 2019-го – 54% і 2020-го – 39% (того року був найвищий рівень недовіри – 31%). Як і у церкві загалом, росіяни нелінійно, але незворотно розчаровувалися в патріархові.

Велика війна переломила цю тенденцію – у квітні 2022-го довіра до Кирила зросла до 54%. Утім патріотичний запал доволі швидкоплинний. Цього року компанія «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього провела опитування, зокрема, і щодо патріарха. І якщо в травні 2023 року довіра до нього трималася на рівні 55% (недовіра становила 33%), то вже в серпні впала до 48% (недовіра піднялася до 42%). Ці мінус 7 відсотків, звісно, не такі драматичні, як мінус 13 у Шойгу чи мінус 15 у Кадирова, але однаково дуже важливі. 

Якщо це не статистична флуктуація, то знаменує повернення до низхідної траєкторії довіри до церкви в Росії. А якщо темпи збережуться, то вже наступного року більше росіян не довірятиме патріарху, ніж довірятиме. І цілком логічно припустити, що раніше чи пізніше те саме спіткає і РПЦ загалом. І навіть якщо це наразі похибка, то тренд на недовіру до церкви все одно колись візьме своє.

Падіння впливу РПЦ обумовлене багатьма чинниками. У найширшому сенсі частина росіян невиправдано ідеалізувала церкву та її можливості переоблаштувати суспільство. Простіше кажучи – вірили у святих подвижників, які у світлі істинної віри вистояли під тиском безбожних комуністів; натомість отримали вчорашніх агентів КДБ, ласих до багатого життя й абсолютно беззубих перед владою. Це не стосується всіх без винятку православних священників Росії, але характеризує виразну частину вищого кліру.

Священник РПЦ освячує російську військову техніку
Священник РПЦ освячує російську військову техніку

Інша системна причина – аж надто войовничий традиціоналізм у суспільних, надто сімейних питаннях. Позиція РПЦ суголосна державній гомофобії в Росії, але відлякує молоде покоління, яке не так за геїв, як проти дискримінації. Упровадження «Основ православної віри» в школах радше спричинило до викриття мракобісся низового священства, ніж до популяризації православ’я.

Нарешті, чималу роль відіграє й особистість патріарха. Якщо в період правління Алексія ІІ (1990–2009 рр.) РПЦ відмовила в канонізації Івану Грозному та Григорію Распутіну (2004 р.), змусила прибрати з храмів ікону «Сталін і Матрона Московська» (2008 р.), не дозволила офіційно канонізувати «народних святих» з-поміж загиблих у Чечні та на субмарині «Курськ», то за Кирила курс доволі відчутно змінився.

На Всесвітньому російському народному соборі 2012 року Кирило озвучив актуальну церковну версію історії держави і церкви: «Нашим предкам довелося не раз протистояти експансії, захищаючи своє національне буття, свою культуру та духовну ідентичність. Треба визнати, що протягом останніх п'яти століть мало хто з народів витримав натиск такої сили, як ми витримали. І небезпека цих агресій була в тому, що не лише наші землі і багатство потрібні були нашим завойовникам, їм потрібні були наші душі».

Переломними точками в історії держави, на думку Кирила, була боротьба із Заходом: 1242 (тевтонці) – 1612 (поляки) – 1812 (французи) – 1942 (німці), боротьбу ж зі Сходом він оголосив неважливою з погляду спасіння душ. Згодом патріарх прирівняв збитки Росії в 90-ті роки до втрат у Другій світовій. 

РПЦ відмовилася підтримати протести на Болотній, порівнявши виступи проти сфальшованих виборів зі Смутою XVII століття. У 2014 році Кирило підтримав Путіна в питанні підручників, висловивши сподівання, що «єдина концепція шкільного підручника історії допоможе молоді перемогти "синдром історичного мазохізму", який виховували у школах у 90-ті роки». Скандали, пов’язані з Кирилом особисто: тютюнова фабрика, квартира, годинник, не кажучи вже про роль у процесі над "Pussy Riot", – теж не додали йому популярності.

Усе перелічене не означає, що вже завтра московське православ’я в Росії впаде. На жаль, здатність РПЦ мобілізовувати темні маси на боротьбу проти України враз не зникне. І церковна криза спалахне там ще не завтра. Але в історичній перспективі і ця скріпа рашизму приречена.

У 1917 році ледь не 100% росіян вважалися православними. Але це не врятувало ані царизм, ані саму Росію від падіння. Коли б Росія не дійшла фінальної точки – РПЦ їй не допоможе.

Сергій Громенко, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього
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