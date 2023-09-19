Росіяни намагалися відновити втрачене становище біля Андріївки та наступали в районі Роботиного

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Успіху не мав", – зазначив Ковальов.

На Мелітопольському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції.

Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян на Марʼїнському напрямку, де протягом доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога та крок за кроком відвойовувати українську землю.

Нагадаємо, що 14 вересня українські захисники, зокрема Третя штурмова бригада, звільнили Андріївку Донецької області. У результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби захисники ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів, майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Станом на 15 вересня бої ще тривали, захисники продовжували закріплюватися на позиціях.

Учора Третя штурмова повідомила про підняття над населеним пунктом українського прапора. Селище продовжує перебувати під постійними обстрілами, а росіяни не покидають спроб штурмів.

17 вересня президент підтвердив звільнення ще одного населеного пункту області – Кліщіївки. Її у ворога відбили 80-а десантно-штурмова бригада, 5-а штурмова, а також бригада “Лють”.