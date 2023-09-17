Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)

В Офісі президента натякнули на звільнення Кліщіївки, що на півдні від Бахмута.
Відповідне фото із українськими військовими опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У телеграм-каналі він написав: "Україна завжди повертає своє" та опублікував світлину із українськими військовими.
Додамо, що на фото видно прапори полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії. Фото було раніше в соцмережах і нібито було зроблене в населеному пункті Кліщіївка. Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.
Оновлено. У селі Кліщіївка Донецької області, що на південь від окупованого Бахмута, досі ведуться активні бойові дії.
Про це вдень у неділю, 17 вересня повідомили в пресслужбі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", інформує Суспільне.
"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - йдеться у повідомленні.
Оновлено. ЗСУ таки звільнили Кліщіївку. Про це Суспільному повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“Ми підтверджуємо звільнення населеного пункту Кліщіївка 80-ю десантно-штурмовою бригадою, 5-ю штурмовою, а також бригадою “Лють”. Населений пункт Кліщіївка – наш”, − зазначив Ілля Євлаш.
Як повідомили у МВС, бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.
Звільнення села підтвердив і президент Володимир Зеленський.
“А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції “Лють”. Кліщіївка! Молодці!”, − йдеться у його зверненні.
Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялось, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
15 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки біля Бахмута був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.