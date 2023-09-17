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Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)

Раніше про звільнення заявили у Східному угрупованні військ ЗСУ.

Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута (оновлено)

В Офісі президента натякнули на звільнення Кліщіївки, що на півдні від Бахмута.

Відповідне фото із українськими військовими опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У телеграм-каналі він написав: "Україна завжди повертає своє" та опублікував світлину із українськими військовими.

Додамо, що на фото видно прапори полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії. Фото було раніше в соцмережах і нібито було зроблене в населеному пункті Кліщіївка. Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Оновлено. У селі Кліщіївка Донецької області, що на південь від окупованого Бахмута, досі ведуться активні бойові дії.

Про це вдень у неділю, 17 вересня повідомили в пресслужбі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють", інформує Суспільне.

"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. ЗСУ таки звільнили Кліщіївку. Про це Суспільному повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Ми підтверджуємо звільнення населеного пункту Кліщіївка 80-ю десантно-штурмовою бригадою, 5-ю штурмовою, а також бригадою “Лють”. Населений пункт Кліщіївка – наш”, − зазначив Ілля Євлаш.

Як повідомили у МВС, бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами 80-ої ОДШБр та 5-ої ОШБр внаслідок тяжких боїв прогнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.

Звільнення села підтвердив і президент Володимир Зеленський.

“А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції “Лють”. Кліщіївка! Молодці!”, − йдеться у його зверненні.

Фото: МВС

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Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялось, що українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

15 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки біля Бахмута був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

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