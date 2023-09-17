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Окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, є загиблий

Дані щодо постраждалих уточнюються. 

Окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, є загиблий
Фото: Офіс генпрокурора

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння. 

Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди. 

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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Нагадаємо, що 17 вересня на Херсонщині під час роботи у полі тракторист наїхав на міну, залишену російськими військовими. 

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