Окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, є загиблий

17 вересня близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї домоволодіння.

Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено щонайменше пʼять приватних будинків, господарські споруди.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Нагадаємо, що 17 вересня на Херсонщині під час роботи у полі тракторист наїхав на міну, залишену російськими військовими.