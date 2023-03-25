Т-54. Росія починає захлинатися

Росіяни впали одразу від мрій про “Армати”, крізь фантазії про сотні модернізованих Т-62 за рік до того, що потрібно просто швидко піднімати з гноїльні, те, що просто зможе їздити.

Причому, в ешелоні поміченому OSINT-дослідниками, були вагони-теплушки для особового складу – навряд чи в глибині РФ танкам потрібна була б охорона, це явно перегоночні команди, із заводу у війська.

Ну, що трапилася подія, що давно очікувалася для РФ, – поїхали з баз зберігання на ремонтні заводи і звідти в стройові частини, танки Т-54 .

Фото: скрин відео Транспортування російських Т-55, березень 2023 року

Реальність, проклята ти сволота, – свого часу, у 2014 році, ми змогли пропустити через нормальну модернізацію аж 21 машину. І до 2017 року це число вдалося лише подвоїти.

Виявилося, що плани наробити “Армат” і Т-90М раптово наштовхнулися на нудний реальний світ: розширювати виробництво під санкціями важко, персонал набирає компетенції на заводах повільно; кількість тепловізорів, двигунів, електроніки, рацій не росте як на дріжджах.

Сам танк Т-54 майже раритет – його вже в 1948 повним ходом крутили на заводах СРСР.

Фото: pslava.info Танк Т-54 у Музеї історії України у 2-й Світовій війні

По суті, Т-55 – це такий Т-54, тільки з комплектом РХБЗ – щоб захищати екіпаж від наслідків ядерного вибуху.

Є, щоправда, дві версії модернізації.

Найголовніша це "А" – її робили під нові керовані ракети комплексу "Бастіон" (він же “Кастет” у “Рапір”) і поставили оптику.

Пізніше була невелика серія під динамічний захист – але навіть вже з нею танк не справлявся з викликами 70-80-х років минулого століття, бо його пробивало все, що було тоді на озброєнні.

Що це означає у практичному плані для перебігу бойових дій?

Фото: Олександр Павлюк/Сухопутні війська ЗСУ

Росіяни можуть нескінченно говорити, що це хитрий план – але коли одночасно миготять на відео БТР-50 і Т-54, що знімаються зі зберігання, важко зберегти хорошу міну при поганій грі.

Хочеш не хочеш, а треба визнавати, що почалися серйозні проблеми з постачанням техніки.

Навіть план за три роки модернізувати сотні Т-62М явно пішов борозною і оновлені машини обчислюють двозначним числом.

Інше питання – нещодавно в боях у Лівії Хафтар активно застосовував танки Т-54/55, в районі Айн-Зора дещо підбили, дещо захопили, включаючи рідкісний єгипетський танк з інфрачервоним прожектором з НДР.

Тобто, навіть невизнане угруповання з Лівії змогло знайти запасні частини та боєкомплект до "дідуганів". Зможе і РФ – нехай і займется "канібалізмом" запчастин або буде "народжувати" їх на ринку країн третього світу.

Головна проблема для піхоти, що танки не так часто воюють із танками, битв на кшталт Прохорівки, де билися один проти одного бригади, було небагато.

Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Найчастіше танки, якщо не підтримують прорив у позиційних боях, відстрілюють боєукладку каруселлю або б'ють із закритих позицій – відпрацювали і пішли на перезарядку.

А опорний пункт залишився на місці, добре коли зі станковим гранатометом і “Конкурсом”, а часто просто з одноразовими і “”РПГ-7”.

При всьому бажанні дістати штатними засобами навіть древній Т-54 нереально. А той зі своєю оптикою часів Брежнєва та відсутністю СУО, з двох кілометрів візьме і покладе на ціль типу “вогнева точка” снаряд.

І коли ще приїде “Лео” 1А5 в Україну і чи приїде взагалі за запитом у цю конкретну посадку.

Звісно, на небезпечних з огляду на танки напрямах із глибини обов'язково висуватимуть ПТРК-команди, маневрені групи, працюватимуть по броні “розумні” снаряди.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на позиції з протитанковим керованим ракетним комплексом (ПТРК) «Стугна» поблизу Бахмута, 17 березня 2023 року.

Але якщо машина виставить над висоткою башту, відстріляє десяток 100 мм. і відкотиться в капонір – поцілити її буде не так просто, а піхота буде змушена частіше сидіти під прильотами.

Так, машини 50-х років минулого століття регулярно ламатимуться, а тили вішатимуться, але вони зможуть головне – цементувати порядки мотострілкових батальйонів, вести вогонь, що турбує, не давати інженерно покращувати передок, розбиваючи побудоване.

Тож особливо реготати не варто.

Танк – це танк. Втім, оперативно це, одночасно геморой на гусеницях – ЗІП і двигуни 50-х років – не подарунок, броню в лоб пробиває, все, що є на озброєнні ЗСУ з пто, на карті в тебе танковий батальйон, а в реалі, півтори роти машин на ходу без систем управління вогнем, захищеного зв'язку та динамічного захисту.

Зрозуміло, що навіть таке краще, ніж нічого.

Але стратегічно РФ починає захлинатися.

Якщо відкрити фото та відео будь-якої OSINT-групи та подивитися типи танків, то абсолютна більшість забитих узимку танків – радянські не модернізовані в тому ж стані, в якому їх поставили 40 років тому на консерви.

Фото: тг-канал Цаплієнка

Адже був генеральний наступ росіян на Бахмут, Авдіївку та Вугледар. І більшість втрат – Т-62М, Т-72, Т-80БВ та інші кадаври.

Нерідко без динамічного захисту бо не встигають наварювати навіть “Контакти”.

А все тому, що РФ лише один виробник – Тагіл (де розташований “Уралвагонзавод”). Решта – це БТРЗ, ремонтні заводи. І швидко перепрошити їх під навіть "мобілізаційну модернізацію" не виходить.

Адже словенці за допомогою ізраїльтян не дарма шість років робили батальонний комплект Т-55S, а по грошах виходило лише на чверть менше, ніж за нову машину

А РФ під санкціями, роки розвалу, роки, коли діставали через паркан бази зберігання корпуси нормальної категорії, а воно взяло і закінчилося.

Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Не в останню чергу тому, що втратили тільки за даними з відкритих джерел з фото- та відео підтвердженнями під 1900 танків (а це означає що реальні втрати набагато вищі). А до війни на рік здавали півтори сотні, і більша частина – модернізація з готових корпусів часів СРСР.

Це означає лише одне – близький той момент, коли ми технологічно почнемо перевершувати ворога і в бронетанковій техніці.

Коли кілька сотень Leopards, Т-72 чеської модернізації, польські Twardy, британські Challenger будуть перевершувати в середньому те, що може підняти зі сховищ Москва.

Фото: EPA/UPG Українські військові проходять навчання на іспанських танках Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну, на військовій базі Сан Грегоріо в Сарагосі, Іспанія, 13 березня 2023 року.

До того моменту проллється ще поту та крові, але він, поза сумнівом, настане у декілька наступних місяців. І це в перспективі дуже вплине на хід бойових дій.