Крила Східної Європи
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Є ознаки, що росіяни готуються до "жестів доброї волі" на Херсонщині, - Гуменюк

До таких" жестів" призводить бойова робота ЗСУ.

Є ознаки, що росіяни готуються до "жестів доброї волі" на Херсонщині, - Гуменюк
Фото: Скріншот з відео

На окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до "жестів доброї волі". 

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" - коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно", - це як правило підготовка до тих самих "жестів", - зазначила Гуменюк.

Однак вона акцентувала, що до таких" жестів" призводить саме бойова робота високої інтенсивності зі сторони українських захисників.

"Ми говорили про те, що зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", - сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, що вчора окупанти атакували Бериславський район Херсонщини керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки пошкоджена будівля рятувальної частини. Загиблих і поранених немає.

За минулу добу, 24 березня, російські військові здійснили 67 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії і “Градів”.

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