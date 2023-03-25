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За дві доби росіяни завдали майже 200 ударів по Запорізькій області

Росіяни атакували з авіації, ствольної артилерії, РСЗВ і БПЛА.

За дві доби росіяни завдали майже 200 ударів по Запорізькій області

За дві доби агресор завдав близько 200 ударів по території Запорізької області. 23 та 24 березня росіяни обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів. 

Про це повідомляє пресцентр Запорізької ОВА.

Росіяни атакували з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосували БПЛА.

Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них – оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках. Внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні. 

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Нагадаємо, що російська армія вранці 22 березня влаштувала обстріл Запоріжжя. Вогонь окупанти відкрили по житлових будинках та острову Хортиця. Постраждали 34 людини, загинула одна. Госпіталізували 29 потерпілих, зокрема трьох дітей.

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