Командувач армії Судану попереджає ООН, що війна може охопити цілий регіон

Головнокомандувач армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан попередив ООН, що місяці війни в його країні можуть перекинутися на регіон, пише Aljazeera.

Бурхан закликав чинити міжнародний тиск на воєнізовані сили, з якими він бореться, називаючи їх “терористами”.

Лідер армії закликав міжнародну спільноту визнати воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) терористичною організацією та націлитися на їхніх спонсорів за межами кордонів Судану, натякаючи на зв'язки з російськими найманцями Вагнера.

“Ця війна загрожує регіональному та міжнародному миру та безпеці, оскільки ці повстанці шукають підтримки злочинців і терористичних груп з різних країн регіону та світу”, − сказав Бурхан.

“Регіональне та міжнародне втручання, спрямоване на підтримку цих груп, зараз абсолютно очевидне. Це означає, що це перша іскра, яка спалить регіон і матиме прямий вплив на регіональний і міжнародний мир та безпеку”, – додав він.

Бойові дії спалахнули в Судані 15 квітня після провалу плану з інтеграції армії та спецпризначенців RSF, яких очолює колишній заступник Бурхана генерал Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті.

Обидві сторони звинуватили одна одну в розв'язанні війни, яка вибухнула в столиці Хартумі і поширилася на інші частини країни, зокрема західний регіон Дарфур. Унаслідок загинуло щонайменше 7500 осіб, було переміщено понад 5мільйонів людей і виникла загроза дестабілізації регіону.

Нагадаємо, CNN написало, що українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією поблизу столиці Судану, спрямованою проти cпецпризначенців, яких підтримує "Вагнер".