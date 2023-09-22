CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн

Маккарті сказав, що для спільного засідання не було часу.

За даними CNN, спікер Палати представників Кевін Маккарті відмовив українському президенту Володимиру Зеленському у виступі на спільному засіданні Конгресу.

Маккарті сказав журналістам, що не мав часу для спільного засідання. Він додав, що так само було і з лідерами інших країн, не тільки України.

"Ми не маємо часу для спільних засідань. Тож я зробив точно те саме, що зробив з премʼєр-міністром Італії, премʼєр-міністром Великої Британії. Я завжди, коли приходять лідери, обʼєдную двопартійну групу лідерів разом", – сказав він.

На брифінгу в Білому домі журналіст поставив запитання щодо заборони від Маккарті виступити Зеленському. Радник з питань безпеки Джейк Салліван сказав, що не чув цього прямо, а лише читав новини, тому йому важко коментувати це.

"Що я скажу, так це те, що президент Зеленський просто провів години на Пагорбі з демократами та республіканцями – і не лише за закритими дверима, а й публічно – щоб мати можливість пояснити свою справу та, відверто кажучи, підтримати членів, які хочуть також переконайтеся, що це має продовжуватися", – сказав він.

Салліван додав, що більшість демократів та республіканців підтримують продовження допомоги Україні і він вірить, що і американський народ також.

Як пише CNN, Зеленський розповів журналістам, що під час зустрічей із законодавцями США у четвер спікер Палати представників Кевін Маккарті сказав, що вирішити, що робити щодо допомоги Україні, "непросто", але запевнив його, що "вони будуть на нашому боці". Раніше Маккарті заявляв, що не візьме на себе зобов’язання виносити допомогу Україні на розгляд палати до кінця року.

Від початку тижня український президент перебував у США, де брав участь у Генеральній асамблеї ООН. Також він мав двосторонні зустрічі з американськими посадовцями включно з президентом Джо Байденом. З конгресменами президент говорив про оборону. За словами лідера демократичної більшості Сенату Чака Шумера, Зеленський сказав сенаторам, що військова допомога Україні має вирішальне значення для зусиль нашої держави у боротьбі з російською агресією.

Республіканець Мітч Макконнелл сказав, що "американська підтримка України – це не благодійність", а "інвестиції у наші власні інтереси".