Постачання танків Abrams до України йде за графіком, - Пентагон

Передача Україні танків Abrams, як і навчання українських пілотів на F-16, відбувається так, як планувалось.

Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Петрик Райдер.

"З міркувань безпеки не буду вдаватись у деталі щодо того, коли саме танки прибудуть в Україну. Лише скажу, що ми очікуємо їхнього прибуття в Україну в найближчі дні й тижні", – сказав Райдер.

Він додав, що навчання українців на винищувачах F-16 уже почалось у Данії, а скоро українські льотчики й обслуговувальний персонал прибуде до США для проведення навчання англійської мови.

"А навчання вже льотчиків почнеться через кілька тижнів після цього", – зазначив Райдер.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом до України прибудуть більше 10 танків Abrams. Точну кількість танків він не повідомив.

На початку серпня США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. В січні повідомлялося, що США можуть надати Україні 30-50 танків Abrams.