У Великобританії судитимуть п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Великобританії п'ятьом людям висунули звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Росії, передає Sky News.

Усі підозрювані - громадяни Болгарії.

Голова Відділу із боротьби з особливими злочинами та тероризмом Нік Прайс заявив, що зловмисникам пред'являть обвинувачення у "змові з метою збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави". Протиправну діяльність зловмисники проводили із серпня 2020 року по лютий 2023 року.

Трьом із них цьогоріч у лютому були пред'явлені звинувачення у зберіганні фальшивих документів, що засвідчують особу, з неправомірним наміром.

Підозрювані потануть перед судом 26 вересня.

Нагадаємо, минулого місяця у Великобританії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Тоді прокуратура столиці Болгарії Софії теж взялася розслідувати справу підозрюваних у шпигунстві. Досудове розслідування прокуратура веде ще з березня 2023 року. Відомство проводить спільні дії з Державним агентством національної безпеки.