Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Польща припиняє постачання зброї Києву, − прем'єр Моравецький
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
ГоловнаСвіт

У Великобританії судитимуть п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Усі підозрювані - громадяни Болгарії.

У Великобританії судитимуть п'ятьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Фото: EPA/UPG

У Великобританії п'ятьом людям висунули звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Росії, передає Sky News.

Усі підозрювані - громадяни Болгарії.

Голова Відділу із боротьби з особливими злочинами та тероризмом Нік Прайс заявив, що зловмисникам пред'являть обвинувачення у "змові з метою збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави". Протиправну діяльність зловмисники проводили із серпня 2020 року по лютий 2023 року.

Трьом із них цьогоріч у лютому були пред'явлені звинувачення у зберіганні фальшивих документів, що засвідчують особу, з неправомірним наміром.

Підозрювані потануть перед судом 26 вересня.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, минулого місяця у Великобританії заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Тоді прокуратура столиці Болгарії Софії теж взялася розслідувати справу підозрюваних у шпигунстві. Досудове розслідування прокуратура веде ще з березня 2023 року. Відомство проводить спільні дії з Державним агентством національної безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies