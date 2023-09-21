Канада відкликає індійських дипломатів через загострення конфлікту

Канада заявила, що скоротить кількість дипломатів в Індії через занепокоєння щодо безпеки. Про це пише Bloomberg.

За інформацією Оттави, низка дипломатів отримувала погрози у соціальних мережах. Це є частиною негативної реакції у країнах Південної Азії після заяв прем’єр-міністра Джастіна Трюдо про те, що агенти індійського уряду вбили у Канаді відомого лідера сикхів.

Нью-Делі назвав ці звинувачення “абсурдними” та заперечив причетність до вбивства Хардіпа Сінгха Ніджара, який виступав за незалежну батьківщину сикхів в Індії.

“Через актуально ситуацію і посилення напруженості ми вживаємо заходів для забезпечення безпеки наших дипломатів. Через обережність ми вирішили тимчасово відкоригувати присутність персоналу в Індії”, − йдеться у заяві Оттави.

Зі свого боку компанія BLS International, яка керує індійськими візовими центрами в Канаді, спочатку повідомила, що візові послуги були призупинені на невизначений термін через “оперативні причини”. Однак потім інформацію спростували.

Відносини між країнами є найбільш напруженими за останні десятиліття через вимоги сикхів у Канаді – найбільшої їхньої спільноти за межами індійського штату Пенджаб − про незалежну батьківщину. Обидві країни вислали дипломатів-високопосадовців.

Офіційні особи в Нью-Делі вже давно звинувачують Канаду в тому, що вона є притулком для сикхських сепаратистів і мало робить для захисту індійських представництв та консульств від протестів, які проводять ці групи. У середу Нью-Делі попередив своїх громадян, які живуть і навчаються в Канаді, про необхідність виявляти обережність у районах, де відбуваються антиіндійські дії та “злочини на ґрунті ненависті, які виправдовують політично”.