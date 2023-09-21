Єврокомісія вимагає, аби Варшава роз’яснила скандал з візами за хабарі

Згідно з розслідуваннями польських ЗМІ, польська влада в усьому світі роздає візи з доступом до Шенгенської зони ЄС в обмін на хабарі.

Брюссель закликає уряд у Варшаві зізнатися у скандалі з візами за хабарі й негайно вжити заходів для захисту Шенгенської зони ЄС.

Про це пише Politico.

Європейська комісія надіслала листа польському уряду зі списком з одинадцяти питань для оцінки масштабів корупційного скандалу та його впливу на безпеку ЄС. Комісар внутрішніх справ Ілва Йоханссон надіслала міністру закордонних справ Польщі Збігневу Рау листа, де попереджає польський уряд про те, що Варшава може порушувати законодавство ЄС, безвідповідально надаючи візи, що дозволяють іноземним громадянам в'їжджати до ЄС.

Згідно з розслідуваннями польських ЗМІ, польська влада в усьому світі роздає візи з доступом до Шенгенської зони ЄС в обмін на хабарі.

На прохання прокоментувати ситуацію представник польського уряду повідомив, що Варшава вирішила “провести позачергову перевірку та аудит у Департаменті консульських справ Міністерства закордонних справ, а також у всіх польських консульських установах”. Посадовець додав, що міністерство вирішило “розірвати контракти з усіма аутсорсинговими компаніями”, які опрацьовують заяви на отримання віз.

Йоханссон дала польському уряду термін до 3 жовтня, щоб відреагувати на звинувачення у корупції та надати інформацію про те, які заходи будуть застосовані. “Які структурні заходи ви вживаєте, щоб забезпечити захист системи від будь-якого можливого шахрайства чи корупційної поведінки?”, − зазначила комісар.

Єврокомісія очевидно незадоволена тим, як Польща справляється із візовим скандалом. “Я б порадила вам зробити всі можливі кроки, щоб якнайшвидше прояснити всі обвинувачення. Ці можливі випадки можуть бути прирівняні до порушень законодавства ЄС, зокрема Візового кодексу ЄС”, − йдеться у листі.

Скандал є особливо неприємним для польської партії “Право і справедливість” (ПіС), яка має жорстку політику у питаннях міграції та правопорядку. На виборах 15 жовтня політична сила буде боротися за те, щоб утриматися при владі.

Нагадаємо, у січні російським туристам перестали видавати шенгенські візи на термін понад рік.