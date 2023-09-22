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Молдова виконуватиме угоду з “Газпромом”, аби запобігти кризі

Придністров'я, яке не має міжнародного визнання, залежить від поставок окупантів.

Молдова виконуватиме угоду з “Газпромом”, аби запобігти кризі
Фото: EPA/UPG

Молдова виконуватиме свій контракт на постачання газу з російським “Газпромом”, щоб уникнути кризи через ціни на електроенергію в країні та труднощів у її сепаратистському Придністров'ї.

Про це заявив міністр енергетики Віктор Парликов, пише Reuters

Молдова, затиснута між Україною та членом Європейського Союзу Румунією, у грудні 2022 року припинила використовувати постачання від “Газпрому” і за фінансової допомоги ЄС тепер покладається на західні джерела.

“Газпром” щодня постачає 5,7 мільйона кубічних метрів газу − це менше, ніж потрібно за контрактом, і він використовується виключно Придністров'ям, проросійським анклавом на східному кордоні Молдови, який оголосив себе незалежним після розпаду Радянського Союзу.

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Придністров'я, яке не має міжнародного визнання, залежить від поставок "Газпрому", щоб пережити зиму і забезпечити теплоелектростанцію, яка виробляє (за цінами нижчими від ринкових) 80% електроенергії, що використовується рештою території Молдови.

Молдова, за його словами, не збиралася порушувати контракт, але має бути готовою до того, що “Газпром” скористається своїм правом припинити його виконання.

Придністров'я вже деякий час нічого не платить за постачання російського газу, але Газпром на оплаті не наполягає. Молдовські чиновники оцінюють борги Придністров'я за газ приблизно у 10 мільярдів доларів.

На підставі міжнародного аудиту Молдова оцінила власні борги перед “Газпромом” у 8,6 мільйона доларів, що є невеликою частиною від 709 мільйонів доларів, які вимагає російська нафтогазова група.

Нагадаємо, Агентство регулювання енергетики Молдови оштрафувало на майже $2 млн підрозділ російського "Газпрому". Moldovatransgaz не виконала вимогу про відділення діяльності з транспортування газу від діяльності постачальника.

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