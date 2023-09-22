Індія призупинила видачу нових віз для канадців і попросила Оттаву скоротити свою дипломатичну присутність у країні. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це різко загострило розбіжності, спричинені звинуваченнями прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у причетності Нью-Делі до вбивства відомого лідера сикхів.

У МЗС Індії заявили, що Індія була готова вивчити конкретну інформацію щодо обвинувачення, додавши, що Канада поки що нею не поділилася.

“Загальне призупинення Індією нових віз для західної країни є нечуваним і є найнижчою точкою індійсько-канадських відносин”, − йдеться у матеріалі.

Заяву оголосили через кілька годин після того, як Верховна комісія Канади в Індії заявила, що тимчасово зменшує кількість дипломатів у країні після того, як деякі з них отримали погрози в соціальних мережах.

Представник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі заявив, що Індія призупинила видачу нових віз канадським громадянам через “загрози безпеці” її персоналу у канадських консульствах. Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан у відповідь заявив, що Канада є безпечною країною.

Безпрецедентна напруженість спалахнула між країнами у понеділок після того, як Трюдо заявив, що Оттава розслідує “достовірні звинувачення” про потенційну причетність індійських урядових агентів до червневого вбивства Хардіпа Сінгха Ніджара в Британській Колумбії.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді заперечує будь-яку причетність до смертельного інциденту.

Канадські посадовці наразі посянити, чому Індія може бути пов'язана з вбивством Ніджара.

Нагадаємо, відносини між країнами є найбільш напруженими за останні десятиліття через вимоги сикхів у Канаді – найбільшої їхньої спільноти за межами індійського штату Пенджаб − про незалежну батьківщину. Обидві країни вислали дипломатів-високопосадовців.

Нью-Делі вже давно звинувачує Канаду в тому, що вона є притулком для сикхських сепаратистів і мало робить для захисту індійських представництв та консульств від протестів, які проводять ці групи. У середу Нью-Делі попередив своїх громадян, які живуть і навчаються в Канаді, про необхідність виявляти обережність у районах, де відбуваються антиіндійські дії та “злочини на ґрунті ненависті, які виправдовують політично”.